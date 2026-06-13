கிரிக்கெட்

மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை: நியூசிலாந்துக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்து வீச்சு தேர்வு

மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை: நியூசிலாந்துக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்து வீச்சு தேர்வு
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லண்டன்,

10வது மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நேற்று தொடங்கியது. 12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ்

இதில் சவுத்ஹாம்டன் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறும் 4வது லீக் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் மோதுகின்றன. இப்போட்டிக்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

இதையடுத்து, நியூசிலாந்து களமிறங்கி பேட்டிங் செய்து வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, நியூசிலாந்து 4 ஓவரில் விக்கெட் இழப்பின்றி 34 ரன்கள் சேர்த்துள்ளது. இந்த ஆட்டம் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ்
நியூசிலாந்து
West Indies
New Zealand
டி20 உலகக்கோப்பை
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Daily Thanthi
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