வரலாற்று சாதனை: லிகா எப் பட்டத்தை 7-வது முறையாக தட்டித்தூக்கிய பார்சிலோனா

பார்சிலோனா,
ஸ்பெயின் நாட்டின் மகளிர் கால்பந்து தொடரான 'லிகா எப்' (Liga F) போட்டியில், எப்சி பார்சிலோனா மகளிர் அணி (FC Barcelona Femení) தனது ஆதிக்கத்தை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது. நேற்றைய விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் எஸ்பான்யோல் அணியை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, பார்சிலோனா அணி 7-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ஆட்டத்தின் 2-வது நிமிடத்திலேயே பார்சிலோனாவின் கார்லா ஜுலியா முதல் கோலை அடித்தார். கிரஹாம் ஹேன்சன் இடைவேளைக்கு முன்பு ஒரு கோல் அடித்தார். இரண்டாம் பாதியில் மார்டின் பெங்கர் அடுத்தடுத்து 2 கோல்களை அடித்து பார்சிலோனாவின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள ரியல் மாட்ரிட் அணியை விட 16 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்று, இன்னும் சில போட்டிகள் மீதமிருக்கும் நிலையிலேயே பார்சிலோனா சாம்பியன் பட்டத்தை உறுதி செய்தது. இது அந்த கிளப் வெல்லும் 11-வது லீக் பட்டமாகும்.