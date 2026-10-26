கடைசி நிமிட கோல்... பார்சிலோனாவை அதன் சொந்த மண்ணில் வீழ்த்திய ரியல் மாட்ரிட்

பார்சிலோனா,
லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், கிலியன் எம்பாப்பேவின் கடைசி நேர கோலால் ரியல் மாட்ரிட் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் பார்சிலோனாவை வீழ்த்தியது.
லா லிகா கால்பந்து தொடரில் ஸ்பாட்டபை கேம்ப் நவுவில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பார்சிலோனா - ரியல் மாட்ரிட் அணிகள் மோதின. பரபரப்பாக நடந்த இந்த ஆட்டத்தின் 41-வது நிமிடத்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணி முன்னிலை பெற்றது. யான் டியோமாண்டே அனுப்பிய கிராஸை பார்சிலோனா வீரர் ஜெரார்ட் மார்ட்டின் தடுக்க முயன்றார். அப்போது பந்து எம்பாப்பே மீது பட்டு கோலுக்குள் சென்றது. இதனால் முதல் பாதியில் ரியல் மாட்ரிட் 1-0 என முன்னிலை வகித்தது.
இரண்டாவது பாதியில் பதிலடி கொடுக்க முயன்ற பார்சிலோனா அணிக்கு 61-வது நிமிடத்தில் பலன் கிடைத்தது. பெட்ரி வழங்கிய அருமையான பாஸை பெற்ற ரபினியா, பந்தை வலைக்குள் செலுத்தினார். இதனால் ஆட்டம் 1-1 எனச் சமநிலையை எட்டியது.
இதையடுத்து ஆட்டம் டிராவில் முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 87-வது நிமிடத்தில் ரியல் மாட்ரிட் வெற்றி கோலை அடித்தது. எம்பாப்பே தனது 2-வது கோலை அடித்தார். இதனால் ரியல் மாட்ரிட் 2-1 என முன்னிலை பெற்றது.
எஞ்சிய நேரத்தில் பார்சிலோனா அணியால் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இறுதியில் ரியல் மாட்ரிட் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
நடப்பு சீசனில் இதுவரை ரியல் மாட்ரிட் அணிக்காக 14 கோல்கள் அடித்துள்ள எம்பாப்பே, இந்த வெற்றியின் மூலம் மீண்டும் கவனம் ஈர்த்துள்ளார்.