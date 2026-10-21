பார்சிலோனாவிற்கு அதிர்ச்சி அளித்த பிஎஸ்ஜி... சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் முதலிடம்

பாரிஸ்,
ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் பார்சிலோனா அணியை 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன் (பிஎஸ்ஜி) அணி அபார வெற்றி பெற்றது.
பாரிஸில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கத் தீவிரமாக முயற்சி செய்தன. அப்போது ஆட்டத்தின் 38-வது நிமிடத்தில் பிஎஸ்ஜி வீரர் டெசயர் டூயே கோல் அடித்து தனது அணிக்கு 1-0 என முன்னிலை பெற்று தந்தார்.
இதையடுத்து முதல் பாதி முடிவில் பிஎஸ்ஜி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதி தொடங்கியதும் பார்சிலோனா அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தை தீவிரப்படுத்தியது. இதற்கு பலனாக, 55-வது நிமிடத்தில் அந்த அணியின் சேவி எஸ்பார்ட் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என சமன் செய்தார்.
இதற்குப் பதிலடியாக 72-வது நிமிடத்தில் லூகாஸ் ஹெர்னாண்டஸ் கோல் அடித்தார். இதனால் பிஎஸ்ஜி மீண்டும் 2-1 என முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 79-வது நிமிடத்தில் பார்சிலோனாவின் இளம் நட்சத்திர வீரர் லாமின் யமால் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை மீண்டும் 2-2 என சமன் செய்தார்.
ஆட்டம் சமநிலையில் இருந்த நிலையில், 81-வது நிமிடத்தில் பிஎஸ்ஜி வீரர் விட்டின்ஹா கோல் அடித்து அணியை 3-2 என முன்னிலைப்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து 86-வது நிமிடத்தில் பபியான் ரூயிஸ் கோல் அடித்தார். இறுதியில் பிஎஸ்ஜி அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் பிஎஸ்ஜி அணியின் தோல்வியில்லாத பயணம் 13 போட்டிகளாக நீண்டுள்ளது. நடப்பு தொடரில் விளையாடிய முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற அந்த அணி, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது.