கால்பந்து

சாம்பியன்ஸ் லீக் - கலடாசரேவை சொந்த மண்ணில் சரித்த பார்சிலோனா.... லீலெ அணியை துவம்சம் செய்த ஆர்சனல்

பிரான்ஸ் நாட்டின் லீலெ அணியை ஆர்சனல் எதிர்கொண்டது
பார்சிலோனா
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இஸ்தான்புல்,

சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில், பார்சிலோனா அணி கலடாசரே அணியை வீழ்த்தியது. மற்றொரு போட்டியில், ஆர்சனல் அணி லீலெ அணியை வீழ்த்தியது.

பின்னடைவில் இருந்து மீண்ட பார்சிலோனா

ஐரோப்பிய கால்பந்து சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் லீக் சுற்றில் நேற்று நடைபெற்ற 2-வது ஆட்டநாளில், பார்சிலோனா அணி கலடாசரே அணியை எதிர்கொண்டது. கலடாசரே அணியின் சொந்த மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில், 28-வது நிமிடத்தில் அலெக்ஸி பட்ராக்கோவ் கோல் அடித்து அந்த அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தார்.

இதற்குப் பதிலடியாக 43-வது நிமிடத்தில் பார்சிலோனாவின் ஜோவா கான்செலோ கோல் அடித்து சமநிலை ஏற்படுத்தினார். தொடர்ந்து, இரண்டாம் பாதியின் 50-வது நிமிடத்தில் பெர்மின் லோபஸ் கோல் அடித்தார். இதன் மூலம் பார்சிலோனா அணி 2-1 என முன்னிலை பெற்றது.

அடுத்த 3-வது நிமிடத்தில் ஆண்டனி கார்டன் கோல் அடித்து அணியின் முன்னிலையை மேலும் அதிகரித்தார். பின்னர் 65-வது நிமிடத்தில் மாற்று வீரராக களமிறங்கிய கரீம் அடேயமி மேலும் ஒரு கோல் அடித்தார். இதன் மூலம் பார்சிலோனா அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

ஆர்சனல் அசத்தல்

மற்றொரு போட்டியில், பிரான்ஸ் நாட்டின் லீலெ அணியை ஆர்சனல் எதிர்கொண்டது. முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை. பின்னர் இரண்டாவது பாதியின் 64-வது நிமிடத்தில் ஜூரியன் டிம்பர் கோல் அடித்து ஆர்சனல் அணியின் கோல் கணக்கை தொடங்கினார். இதையடுத்து, 67-வது நிமிடத்தில் எபெரெச்சி எஸே இரண்டாவது கோலை அடித்தார்.

தொடர்ந்து, 71-வது நிமிடத்தில் சாகா கோல் அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஆர்சனல் அணி, 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் லீலெ அணியை வீழ்த்தியது.

மற்ற போட்டிகளின் முடிவுகள்

சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் மற்ற போட்டிகளில், வில்லாரியல் அணி நாபோலியை 3-1 என்ற கோல் கணக்கிலும், லைப்ஜிக் அணி பி.எஸ்.வி. அணியை 1-0 என்ற கணக்கிலும் வீழ்த்தின.

கிளப் புரூஜ் அணி இன்டர் மிலனை 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. ஸ்போர்ட்டிங் சி.பி. அணி லென்ஸ் அணியை 2-0 என்ற கணக்கிலும், சபா அணி ஸ்லாவியா பிராகா அணியை 2-0 என்ற கணக்கிலும் தோற்கடித்தன.

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Daily Thanthi
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