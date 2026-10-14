சாம்பியன்ஸ் லீக் - கலடாசரேவை சொந்த மண்ணில் சரித்த பார்சிலோனா.... லீலெ அணியை துவம்சம் செய்த ஆர்சனல்

இஸ்தான்புல்,
சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில், பார்சிலோனா அணி கலடாசரே அணியை வீழ்த்தியது. மற்றொரு போட்டியில், ஆர்சனல் அணி லீலெ அணியை வீழ்த்தியது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் லீக் சுற்றில் நேற்று நடைபெற்ற 2-வது ஆட்டநாளில், பார்சிலோனா அணி கலடாசரே அணியை எதிர்கொண்டது. கலடாசரே அணியின் சொந்த மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில், 28-வது நிமிடத்தில் அலெக்ஸி பட்ராக்கோவ் கோல் அடித்து அந்த அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தார்.
இதற்குப் பதிலடியாக 43-வது நிமிடத்தில் பார்சிலோனாவின் ஜோவா கான்செலோ கோல் அடித்து சமநிலை ஏற்படுத்தினார். தொடர்ந்து, இரண்டாம் பாதியின் 50-வது நிமிடத்தில் பெர்மின் லோபஸ் கோல் அடித்தார். இதன் மூலம் பார்சிலோனா அணி 2-1 என முன்னிலை பெற்றது.
அடுத்த 3-வது நிமிடத்தில் ஆண்டனி கார்டன் கோல் அடித்து அணியின் முன்னிலையை மேலும் அதிகரித்தார். பின்னர் 65-வது நிமிடத்தில் மாற்று வீரராக களமிறங்கிய கரீம் அடேயமி மேலும் ஒரு கோல் அடித்தார். இதன் மூலம் பார்சிலோனா அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
மற்றொரு போட்டியில், பிரான்ஸ் நாட்டின் லீலெ அணியை ஆர்சனல் எதிர்கொண்டது. முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை. பின்னர் இரண்டாவது பாதியின் 64-வது நிமிடத்தில் ஜூரியன் டிம்பர் கோல் அடித்து ஆர்சனல் அணியின் கோல் கணக்கை தொடங்கினார். இதையடுத்து, 67-வது நிமிடத்தில் எபெரெச்சி எஸே இரண்டாவது கோலை அடித்தார்.
தொடர்ந்து, 71-வது நிமிடத்தில் சாகா கோல் அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஆர்சனல் அணி, 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் லீலெ அணியை வீழ்த்தியது.
சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் மற்ற போட்டிகளில், வில்லாரியல் அணி நாபோலியை 3-1 என்ற கோல் கணக்கிலும், லைப்ஜிக் அணி பி.எஸ்.வி. அணியை 1-0 என்ற கணக்கிலும் வீழ்த்தின.
கிளப் புரூஜ் அணி இன்டர் மிலனை 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. ஸ்போர்ட்டிங் சி.பி. அணி லென்ஸ் அணியை 2-0 என்ற கணக்கிலும், சபா அணி ஸ்லாவியா பிராகா அணியை 2-0 என்ற கணக்கிலும் தோற்கடித்தன.