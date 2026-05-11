இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் ரைபாகினா - இளம் வீராங்கனை ஈலாவை வீழ்த்தி அசத்தல்

ரோம்,
2026-ஆம் ஆண்டில் தனது அபாரமான ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து வரும் எலெனா ரைபாகினா, நேற்று நடைபெற்ற இத்தாலிய ஓபன் போட்டியில் அலெக்ஸாண்ட்ரா ஈலாவை நேர் செட்களில் வீழ்த்தி, 16-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.
ரோம் நகரின் போரோ இடாலிகோ மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், முன்னாள் சாம்பியனான ரைபாகினா 6-4, 6-3 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். ரோம் நகரில் இவர் விளையாடிய கடந்த ஐந்து முறைகளில், நான்காவது முறையாக 16-வது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
2023-ஆம் ஆண்டு இத்தாலிய ஓபன் சாம்பியனான ரைபாகினா, அடுத்த சுற்றில் கரோலினா பிளிஸ்கோவா அல்லது லாரா சீக்மண்ட் ஆகியோரில் ஒருவரை எதிர்கொள்வார். இந்த இருவருக்கும் எதிராக ரைபாகினா நல்ல வெற்றி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.