டென்னிஸ்

இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் ரைபாகினா - இளம் வீராங்கனை ஈலாவை வீழ்த்தி அசத்தல்

ரைபாகினா, அடுத்த சுற்றில் கரோலினா பிளிஸ்கோவா அல்லது லாரா சீக்மண்ட் ஆகியோரில் ஒருவரை எதிர்கொள்வார்.
இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் ரைபாகினா - இளம் வீராங்கனை ஈலாவை வீழ்த்தி அசத்தல்
Published on

ரோம்,

2026-ஆம் ஆண்டில் தனது அபாரமான ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து வரும் எலெனா ரைபாகினா, நேற்று நடைபெற்ற இத்தாலிய ஓபன் போட்டியில் அலெக்ஸாண்ட்ரா ஈலாவை நேர் செட்களில் வீழ்த்தி, 16-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார்.

ரோம் நகரின் போரோ இடாலிகோ மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், முன்னாள் சாம்பியனான ரைபாகினா 6-4, 6-3 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். ரோம் நகரில் இவர் விளையாடிய கடந்த ஐந்து முறைகளில், நான்காவது முறையாக 16-வது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

Also Read
தொடர்ச்சியாக 5 கோப்பைகள்... வரலாற்று சாதனை படைத்த ஜானிக் சினெர்
இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் ரைபாகினா - இளம் வீராங்கனை ஈலாவை வீழ்த்தி அசத்தல்

2023-ஆம் ஆண்டு இத்தாலிய ஓபன் சாம்பியனான ரைபாகினா, அடுத்த சுற்றில் கரோலினா பிளிஸ்கோவா அல்லது லாரா சீக்மண்ட் ஆகியோரில் ஒருவரை எதிர்கொள்வார். இந்த இருவருக்கும் எதிராக ரைபாகினா நல்ல வெற்றி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Rybakina
இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ்
Italian Open
அலெக்சாண்ட்ரா ஈலா
ரைபாகினா
Eala
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com