ரோம்,
இத்தாலி டென்னிஸ் நட்சத்திரமும் உலகின் 2-ம் நிலை வீரருமான ஜானிக் சின்னர், முழங்கால் காயத்துக்காக அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டுள்ளார்.
5 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான சின்னர், ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற விம்பிள்டன் தொடரில் பட்டம் வென்ற பிறகு எந்தப் போட்டியிலும் பங்கேற்கவில்லை. முழங்கால் காயம் காரணமாக அக்டோபரிலேயே 2026 சீசனை முன்கூட்டியே முடித்துக்கொள்வதாக அறிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், முழங்கால் அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட பதிவில்,
"கடந்த சில மாதங்களாக எனது குழுவுடன் இணைந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே காயத்தை குணப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டோம். தொடக்கத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருந்தபோதிலும், முழங்கால் எதிர்பார்த்தபடி குணமடையவில்லை. இதனால் சிறிய அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டேன். இனி எனது குழுவுடன் இணைந்து மீட்புப் பணியை தொடங்க உள்ளேன். ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் நன்றி" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த சீசனில் சின்னர் 44 வெற்றிகள், 3 தோல்விகள் என்ற சிறப்பான சாதனையுடன் உள்ளார். விம்பிள்டன் பட்டம் உட்பட மொத்தம் 6 பட்டங்களை வென்றுள்ளார்.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தொடர்ச்சியாக 29 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று தனது சிறந்த வெற்றிப் பயணத்தையும் பதிவு செய்தார்.
இரண்டு முறை ஏடிபி பைனல்ஸ் சாம்பியனான சின்னர், காயம் காரணமாக இந்த ஆண்டில் பங்கேற்க முடியவில்லை. இறுதிப்போட்டியில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவை வீழ்த்திய கார்லோஸ் அல்காரஸ் பட்டம் வென்றார்.
தற்போது அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு மீட்புப் பணியில் கவனம் செலுத்த உள்ள சின்னர், மீண்டும் எப்போது களமிறங்குவார் என்பது அவரது உடல்நிலை முன்னேற்றத்தைப் பொறுத்தே அமையும்.