அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்; சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ்

வாஷிங்டன்
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் அமெரிக்காவின் ஷெல்டனை வீழ்த்தி, அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களுக்கான போட்டிகளில் ஒன்றான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி தொடர் நியூயார்க் நகரில் நடந்தது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் மற்றும் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் விளையாடினர்.
விறுவிறுப்பாக நடந்த இந்த போட்டியில் 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று ஸ்வெரேவ் சாம்பியன் ஆனார். முதல் 2 செட்களை ஸ்வெரேவ் வென்றிருந்த நிலையில், 3-வது செட்டை ஷெல்டன் கைப்பற்றினார். எனினும், 4-வது செட்டில் அதிரடியான ஷாட்டுகளை அடித்து, ஷெல்டனை எளிதில் வீழ்த்தி ஸ்வெரேவ் கோப்பையை தட்டிச்சென்றார்.
சொந்த மண்ணில் நடந்த போட்டியில், ஷெல்டன் வெற்றி பெறுவார் என்று அமெரிக்க ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருந்தனர். எனினும், அவருடைய இந்த தோல்வியால் ரசிகர்கள் ஆழ்ந்த வருத்தமடைந்தனர். இதற்கு முன்பு நடந்த அரையிறுதி போட்டியில், ரஷ்யாவின் கரேன் கச்சனோவை எதிர்கொண்ட ஸ்வெரேவ் 6-3, 7-6(7), 7-6(6) என்ற கணக்கில் அவரை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.