நவம்பர் மாத ராசிபலன் - மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம்

மேஷ ராசி அன்பர்களே!
எதையும் நேரடியாக அணுகி, எடுத்த காரியத்தை முடிக்கும் வரை ஓய்வெடுக்காத மனப்பக்குவம் கொண்ட நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் உங்களுடைய செயல்திறனுக்கான புதிய அங்கீகாரத்தைப் பெறுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த சில ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும். எதிர்பாராத நபர் ஒருவர் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டியாக அமையலாம். குடும்பத்திலும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களிலும் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். பணவரவிற்கான புதிய வழிகள் தென்படும். பழைய அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எதிர்காலத்திற்கான முக்கியத் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
அலுவலகத்தில் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக அமையும். இதுவரை உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படாத முக்கியப் பணிகள் வந்து சேரலாம். நிர்வாகத் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான சூழ்நிலை உருவாகும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்திருந்த பதவி உயர்வு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக நகரலாம். தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு புதிய சலுகைகள் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. வேலை தேடுபவர்களுக்கு அறிமுகத்தின் மூலமாக நல்ல நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு ஏற்படலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
தொழிலில் புதிய அணுகுமுறைகளைக் கையாள்வதன் மூலம் விற்பனையை உயர்த்துவீர்கள். இதுவரை அறிமுகமில்லாத வாடிக்கையாளர்கள் உங்கள் நிறுவனத்தை நாடி வரலாம். நிலுவையில் இருந்த தொகைகள் வசூலாகும் வாய்ப்பு உண்டு. வியாபாரத்திற்குத் தேவையான புதிய இயந்திரங்கள் அல்லது உபகரணங்களை வாங்கத் திட்டமிடுவீர்கள். உணவு, கட்டுமானம், வாகனம் மற்றும் உதிரிப்பாகங்கள் தொடர்பான தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். கடன் கொடுக்கும்போதும் வாங்கும்போதும் ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது அவசியம்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் உங்களுடைய உழைப்பிற்கும் அக்கறைக்கும் உரிய மதிப்பு கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை அறிந்து அதற்கேற்ப செயல்படுவீர்கள். கணவரின் வருமானத்தில் திருப்திகரமான மாற்றம் ஏற்படலாம். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்த முக்கியமான ஆலோசனைகள் நடைபெறும். உறவினர்களின் குடும்ப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வீட்டிற்குத் தேவையான ஆபரணங்கள் அல்லது விலைமதிப்புள்ள பொருட்களை வாங்கும் எண்ணம் உருவாகலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் கலைத்திறனை வெளிப்படுத்துவதற்கான புதிய மேடை அமையும். இதுவரை கிடைக்காமல் இருந்த வாய்ப்பு வேறொரு வழியில் வந்து சேரலாம். திரைப்படம், தொலைக்காட்சி, இசை மற்றும் மேடை நிகழ்ச்சிகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். உங்களுடைய படைப்புகளுக்கு அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். தனித்துவமான முயற்சிகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல வருமானத்திற்கான அடித்தளமாக அமையும்.
மாணவர்களுக்கு
கல்வியில் போட்டி மனப்பான்மை அதிகரிக்கும். இதுவரை சிரமமாகத் தோன்றிய பாடங்களில் தெளிவு பிறக்கும். ஆசிரியர்களிடம் சந்தேகங்களைக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்வதால் படிப்பின் தரம் உயரும். விளையாட்டு மற்றும் கலை சார்ந்த போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் கிடைக்கலாம். வெளிநாட்டில் கல்வி பயில விரும்புபவர்களுக்கு விண்ணப்ப நடவடிக்கைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
பரிகாரம்
ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்து சூரிய பகவானை வழிபடுவது நல்லது. இயன்றவரை கோதுமை அல்லது சிவப்பு நிறப் பொருட்களை ஏழை எளியவர்களுக்கு தானமாக வழங்கவும்.
ரிஷப ராசி அன்பர்களே!
வாழ்க்கையில் பாதுகாப்பையும் நிரந்தரமான வளர்ச்சியையும் விரும்பும் நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் பொருளாதார ரீதியாகப் புதிய நம்பிக்கைகளைப் பெறுவீர்கள். இதுவரை பலமுறை யோசித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு முக்கியமான முடிவைச் செயல்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். சொத்து, சேமிப்பு மற்றும் ஆபரணங்கள் தொடர்பான சிந்தனைகள் மேலோங்கும். உங்கள் உழைப்பிற்கான பலன் தாமதமின்றிக் கிடைக்கும் சூழல் உருவாகும். வாழ்க்கையில் தேவையற்ற சுமைகளைக் குறைத்து, விருப்பமான விஷயங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்குவீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் உங்களுடைய நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும். முக்கியமான ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்குப் பணிகளைச் சிறப்பாகக் கையாள்வீர்கள். உயர் அதிகாரிகளிடம் நீண்ட நாட்களாக முன்வைத்த கோரிக்கைக்கு பதில் கிடைக்கலாம். சம்பள உயர்வு அல்லது பணிக்கான கூடுதல் சலுகைகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வங்கித் துறை, நிதி நிறுவனம் மற்றும் கல்வித்துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை அமையும். இடமாற்றத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு விருப்பமான இடம் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதில் வெற்றி காண்பீர்கள். தங்கம், வெள்ளி, ஜவுளி, அழகு சாதனங்கள் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்கள் தொடர்பான வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விற்பனை அதிகரிக்கலாம். பழைய வணிகத் தொடர்புகள் மீண்டும் புத்துயிர் பெறும். கடையைப் புதுப்பித்தல் அல்லது புதிய கிளை தொடங்குதல் தொடர்பான எண்ணங்கள் உருவாகும். பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். லாபத்தை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல் தரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நல்லது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் ஏற்படும். நீண்ட நாட்களாக வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். கணவரின் தொழில் அல்லது பணியில் நல்ல செய்தி வரலாம். பிள்ளைகளின் திருமணம் அல்லது உயர்கல்வி தொடர்பான பேச்சுகள் முன்னெடுக்கப்படலாம். தாய்வழி உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்திற்காக வைத்திருந்த சேமிப்பை முறையாகப் பயன்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையும்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்களுடைய கலைப்படைப்புகளுக்கு வணிக ரீதியான மதிப்பு அதிகரிக்கும். புதிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆடை வடிவமைப்பு, ஓவியம், இசை மற்றும் நடனத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு வரவேற்பு அதிகரிக்கும். முன்பு செய்த படைப்புகள் மூலம் மீண்டும் வருமானம் கிடைக்கலாம். உங்கள் திறமையைப் பயன்படுத்தி தனியாக ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும்.
மாணவர்களுக்கு
படிப்பில் தொடர்ச்சியான ஈடுபாடு உண்டாகும். ஆசிரியர்கள் வழங்கும் பயிற்சிகளைச் சரியாகப் பின்பற்றுவீர்கள். கணக்குப் பாடங்களிலும் அறிவியல் பாடங்களிலும் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். உயர்கல்விக்கான கல்லூரித் தேர்வு மற்றும் சேர்க்கை நடவடிக்கைகள் சாதகமாக அமையலாம். வெளிநாட்டு மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
பரிகாரம்
வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு நெய்தீபம் ஏற்றி, மகாலட்சுமி அஷ்டோத்திரம் பாராயணம் செய்து வழிபடவும். பெண்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் வழங்குவது சிறப்பு.
மிதுன ராசி அன்பர்களே!
சூழ்நிலைகளை விரைவாகப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ற வகையில் செயல்படும் ஆற்றல் கொண்ட நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் அறிவாற்றலால் பல சாதனைகளை நிகழ்த்துவீர்கள். புதிய முயற்சிகளுக்கான அடிப்படை அமைக்கும் காலமாக இந்த மாதம் அமையும். உங்கள் பேச்சுத்திறன் மூலம் பலருடைய ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். எதிர்பாராத பயணங்கள் சில முக்கியமான தொடர்புகளை உருவாக்கலாம். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக விவாதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்திற்கு முடிவு கிடைக்கும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான மாற்று வழிகளை ஆராய்வீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் பலதரப்பட்ட பணிகளை ஒருங்கிணைத்துச் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் தகவல் தொடர்புத் திறன் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவும். விளம்பரம், பத்திரிகை, கணினி, வங்கி மற்றும் தொலைத்தொடர்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணிபுரியும் வாய்ப்பு சிலருக்கு உருவாகும். நேர்முகத் தேர்வுகளில் பங்கேற்பவர்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய சந்தைகளை அடையாளம் காண்பீர்கள். வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பொருட்களை மாற்றியமைப்பதால் விற்பனை அதிகரிக்கும். ஆன்லைன் வணிகம் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கலாம். பயிற்சி மையங்கள், புத்தக விற்பனை, தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு ஏற்படும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் வணிக ஒப்பந்தம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் பலருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பிள்ளைகளின் தனித்திறமைகளை ஊக்கப்படுத்துவீர்கள். கணவருடன் இணைந்து குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்துவதற்கான திட்டங்களை உருவாக்குவீர்கள். வீட்டில் சிறிய அளவிலான தொழில் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். சகோதர, சகோதரிகளுடன் இருந்த மனத்தாங்கல்கள் விலகும்.
கலைஞர்களுக்கு
எழுத்து, பேச்சு, நடிப்பு, நகைச்சுவை மற்றும் ஊடகத் துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்கள் கருத்துகளைப் பொதுமக்களிடம் கொண்டு செல்லும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். புதிய நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து வழங்கும் வாய்ப்பு அமையலாம். இணையதளப் படைப்புகளுக்கு அதிகமான பார்வையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். உங்கள் அறிவுத்திறன் கலைத்துறையில் தனி அடையாளத்தை உருவாக்கும்.
மாணவர்களுக்கு
புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வீர்கள். மொழித்திறன் மற்றும் பொது அறிவில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். குழுவாக இணைந்து படிப்பது நல்ல பலனைத் தரும். கணினி நிரலாக்கம், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. கல்வி உதவித்தொகை பெறுவதற்கான முயற்சிகள் சாதகமாக அமையலாம்.
பரிகாரம்
புதன்கிழமை விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்து பெருமாளை வழிபடவும். பச்சைப்பயறு தானம் செய்வது சிறப்பு.
கடக ராசி அன்பர்களே!
மனிதர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து உறவுகளைப் பேணும் நீங்கள், இந்த நவம்பர் மாதத்தில் குடும்பத்தினரிடையே தனி மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். இதுவரை மனதில் தேக்கி வைத்திருந்த கவலைகளுக்கு ஆறுதல் கிடைக்கும். குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான பொருளாதார வசதிகள் உருவாகும். வீட்டுமனை, குடியிருப்பு மற்றும் வாகனம் தொடர்பான சிந்தனைகள் செயல்பாட்டிற்கு வரலாம். ஆன்மிகப் பயணங்களில் ஈடுபடுவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் உங்களுடைய பொறுப்புகள் முறையாக அங்கீகரிக்கப்படும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடிவடையும். அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலதிகாரிகளுடன் ஏற்பட்டிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். சொந்த ஊருக்கு அருகில் பணியிட மாற்றம் கிடைக்க முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் வரலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
உணவகம், தங்கும் விடுதி, பால் பொருட்கள், நீர் சார்ந்த தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்கு வணிகம் சிறப்பாக நடைபெறும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பழைய வியாபாரக் கணக்குகளைச் சரிசெய்வீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்காக வங்கிக் கடன் பெற முயற்சி செய்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆலோசனை தொழிலுக்கு உதவியாக இருக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் உற்சாகமான சூழ்நிலை நிலவும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். கணவருடன் இணைந்து வெளியூர் செல்லும் திட்டம் உருவாகலாம். பிள்ளைகளின் திருமணப் பேச்சுகள் நல்ல திசையில் நகரும். உறவினர்களின் இல்ல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு மகிழ்வீர்கள். வீட்டில் தெய்வ வழிபாடு மற்றும் சுபகாரியங்களுக்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வீர்கள்.
கலைஞர்களுக்கு
உணர்வுப்பூர்வமான படைப்புகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். இசை, ஓவியம், நடனம் மற்றும் திரைப்படத் துறையில் இருப்பவர்கள் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வார்கள். உங்கள் படைப்புகளைப் பெரிய அளவில் வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். முக்கியமான கலை அமைப்புகளின் ஆதரவு கிடைக்கலாம். நீண்டகாலமாக எதிர்பார்த்திருந்த தொகை கிடைப்பதால் மனநிறைவு ஏற்படும்.
மாணவர்களுக்கு
மனதை ஒருமுகப்படுத்திப் படிப்பதற்கான சூழ்நிலை அமையும். மருத்துவம், உயிரியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் சார்ந்த கல்வியில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல புரிதல் ஏற்படும். ஆசிரியர்களின் தனிப்பட்ட வழிகாட்டுதல் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வெளிநாட்டில் ஆராய்ச்சிப் படிப்பு மேற்கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு சாதகமான தகவல்கள் கிடைக்கலாம்.
பரிகாரம்
திங்கட்கிழமை அம்பிகைக்கு பால் அபிஷேகம் செய்து, சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடவும். அன்னதானம் செய்வது சிறப்பு.