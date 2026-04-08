போர்நிறுத்தம் அறிவிப்பு.. தாறுமாறாக உயர்ந்த தங்கம் விலை..!

சென்னை,
தங்கம் விலை ஒரு நாள் ஏறுவதும், மறுநாள் இறங்குவதுமான நிலையில் இருந்து வருகிறது. அந்தவகையில் நேற்று முன்தினம் விலை அதிகரித்து இருந்த சூழலில், நேற்று விலை குறைந்து இருந்தது.
அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 990-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 920-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.130-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,040-ம் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 860-க்கும், ஒருசவரன் ரூ.1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 880-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கம் விலையை போல, வெள்ளி விலையும் நேற்று குறைந்து காணப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,720 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.340 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று அதிகரித்துள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10-ம், கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரமும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஈரான் -அமெரிக்கா இடையே இரண்டு வாரங்களுக்கு போர்நிறுத்தம் உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ள காரணத்தால் தங்கம் விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
08.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,13,600 (இன்று)
07.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,10,880 (நேற்று)
06.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,11,920
05.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,11,600
04.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,11,600
03.04.2026 - ஒரு சவரன் - ரூ.1,10,800