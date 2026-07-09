தங்கம்

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.240 குறைவு... ஒரு பவுன் எவ்வளவு தெரியுமா...?

தங்கம் விலையில் நேற்று ஒரே நாளில் 3 முறை மாற்றம் இருந்தது.
தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.240 குறைவு... ஒரு பவுன் எவ்வளவு தெரியுமா...?
Published on

சென்னை,

தங்கம் விலை காலை மற்றும் பிற்பகலில் விலை மாற்றம் இருந்து வருகிறது. சில நேரங்களில் பிற்பகல் என்பது மாலை நேரங்களில் கூட விலை மாற்றம் காணப்படுவதை பார்க்க முடிகிறது. இந்த சூழலில் நேற்று ஒரே நாளில் 3 முறை விலை மாற்றம் இருந்தது.

நேற்று 3 முறை மாற்றம்

காலையில் கிராமுக்கு ரூ.70-ம், பவுனுக்கு ரூ.560-ம் குறைந்திருந்தது. பின்னர் மாலையில் மேலும் கிராமுக்கு ரூ.130-ம், பவு னுக்கு ரூ.1,040-ம் குறைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் சிறிது நேரத்திலேயே 2-வது முறையாக மாற்றம் செய்யப்பட்ட விலை குறித்த தகவல்கள் அகற்றப்பட்டு, கிராமுக்கு ரூ.80-ம், பவுனுக்கு ரூ.640-ம் மட்டுமே குறைந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

அந்த வகையில் நேற்று ஒரே நாளில் 3 முறை விலை மாற்றம் கண்டு, மொத்தத்தில் கிராமுக்கு ரூ.150-ம், பவுனுக்கு ரூ.1,200-ம் சரிந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 250-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்துக்கும் விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆனது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்றும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி, தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.30-ம், பவுனுக்கு ரூ.240-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 220-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 4 நாட்களில் கிராமுக்கு ரூ.480-ம், பவுனுக்கு ரூ.3 ஆயிரத்து 840-ம் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Chennai Gold rate
Gold Price in Chennai
Gold Rate
Today's Gold Price
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை நிலவரம்
இன்றைய தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நிலவரம்
Silver rate
Gold Price
Gold Price Status
Silver Price
Silver Price Status
தங்கம் விலை குறைந்தது
Gold Price Fall
gold,silver rate
today gold price
தங்கம், வெள்ளி விலை
today gold rate
gold, silver price
gold price today
gold rate today
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com