15 வயது சிறுமியை தாக்கிய ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ பிரபலம் கைது

சென்னை,
சென்னை காசிமேடு சிங்காரவேலன் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கவின் (25 வயது). இவர், காசிமேடு மீனவன் என்ற பெயரில் இன்ஸ்டாகிராமில் பிரபலமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு பைக்கில் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த 15 வயது சிறுமியின் மீது பைக் மோதியது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த சிறுமி, வாக்குவாதம் செய்தார். இதில் ஆத்திரம் அடைந்த கவின், 15 வயது சிறுமி என்றுகூட பாராமல் சிறுமியின் வயிற்றில் எட்டி உதைத்துள்ளார். இதனை தட்டிக்கேட்டு வந்த சிறுமியின் தந்தையையும் கவின் தாக்கினார். இதனால் சிறுமியின் உறவினர்களான பெண்கள் பலரும் சேர்ந்து கவினை சரமாரியாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதுபற்றி தகவல் அறிந்து வந்த காசிமேடு போலீசார் கவினை மீட்டு போலீஸ் நிலையம் கொண்டு சென்றனர். கவினை தாக்கியதற்காக சிறுமியின் தந்தை மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும் சிறுமியை தாக்கியதாக கவின் மீது போலீசார் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.