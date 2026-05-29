கல்வி&வேலைவாய்ப்பு

டி.என்.பி.எஸ்.சி குருப் 1 தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு - விண்ணப்பிக்க தமிழக அரசு அழைப்பு

இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
டி.என்.பி.எஸ்.சி குருப்-1
Published on

சென்னை,

டி.என்.பி.எஸ்.சி குருப்-1 ற்கான முதல்நிலை தேர்விற்கு டி.என்.பி.எஸ்.சிகுருப் 1 (TNPSC-GROUP-I Prelims) இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் 01-06-2026 முதல் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) நடத்தப்படவுள்ளது சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே தகவல்.

டி.என்.பி.எஸ்.சி குருப்-1 ற்கான முதல்நிலை தேர்விற்கு (TNPSC-GROUP-I Prelims) இலவச பயிற்சி வகுப்புகள், சென்னை மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தில் இயங்கும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் 01-06-2026 முதல் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) நடத்தப்பட உள்ளது.

இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களது ஆதார் அட்டையின் நகல் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவுள்ள புகைப்படத்துடன் சென்னை-32. கிண்டியில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறிவழிகாட்டும் மையத்தை நேரடியாக அலுவலக வேலை நாட்களில் அணுகுமாறு கேட்டுகொள்ளப்படுகின்றார்கள்.

மேலும், விவரங்களுக்கு. decgcguindy@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

https://forms.qle/9FX7qfSJhstpwtrc9 கூகுள் படிவத்தில் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. சென்னை மாவட்டத்தை சேர்ந்த தகுதிவாய்ந்த தேர்வர்கள், இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர்ந்து பயன்பெறுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

tnpsc
Free coaching class
இலவச பயிற்சி வகுப்பு
தமிழக அரசு அறிவிப்பு
டி.என்.பி.எஸ்.சி. குரூப்-1 தேர்வு
Tamil Nadu government announcement
TNPSC Group 1
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com