சினிமா செய்திகள்

‘‘என் தோளில் கை வைத்த திலீப்’’ – நடிகை நவ்யா நாயர் + "||" + '' Dilip who put my hand on my shoulder '' - actress Navya Nair

‘‘என் தோளில் கை வைத்த திலீப்’’ – நடிகை நவ்யா நாயர்