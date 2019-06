சினிமா செய்திகள்

“அஞ்சலியை தவிர வேறு கதாநாயகியை நினைத்து பார்க்க முடியாது” படவிழாவில், விஜய் சேதுபதி பேச்சு + "||" + "Can not think of a heroine other than Anjali" At the festival, Vijay Sethupathi talks

“அஞ்சலியை தவிர வேறு கதாநாயகியை நினைத்து பார்க்க முடியாது” படவிழாவில், விஜய் சேதுபதி பேச்சு