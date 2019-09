சென்னை,

நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் மகன் விராட்டிற்கு , இந்திய கிரிக்கெட் கேப்டன் விராட் கோலி வாழ்த்து தெரிவித்து வீடியோ ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார், அதை டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள நடிகர் விகரம் பிரபு , உங்களின் தீவிர ரசிகனான எனது மகனுக்காக நேரம் செலவிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்தற்கு மிக்க நன்றி என கூறியுள்ளார்.

Super sweet of you @imVkohli to take time to send a video msg for my boy #Virat on his birthday. He’s super excited for this and happy for our win in WI. 😊👍 pic.twitter.com/1BpceYMOHK