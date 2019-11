சினிமா செய்திகள்

திராவிட நாகரீகம், இந்து நாகரீகம் என்று கீழடி அகழாய்வை திரிக்க முயற்சி; டைரக்டர் பாரதிராஜா புகார் + "||" + Attempting to twist the subconscious into the Dravidian civilization and Hindu civilization; Director Bharathiraja complained

திராவிட நாகரீகம், இந்து நாகரீகம் என்று கீழடி அகழாய்வை திரிக்க முயற்சி; டைரக்டர் பாரதிராஜா புகார்