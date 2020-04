சினிமா செய்திகள்

சமூக வலைதளத்தில் மீண்டும் களமிறங்கிய நடிகை சமந்தா! + "||" + Samantha Akkineni is back on social media after a small break, shares photo with her pup Hash

சமூக வலைதளத்தில் மீண்டும் களமிறங்கிய நடிகை சமந்தா!