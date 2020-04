சினிமா செய்திகள்

ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் பசியோடும், உதவி கிடைக்காமலும் தவிக்கும் மக்களை நினைத்து இரவில் தூங்க முடிவதில்லை - ஏ.ஆர். ரகுமான் + "||" + ar rahman worries that during the curfew period people

ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் பசியோடும், உதவி கிடைக்காமலும் தவிக்கும் மக்களை நினைத்து இரவில் தூங்க முடிவதில்லை - ஏ.ஆர். ரகுமான்