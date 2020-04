சினிமா செய்திகள்

பிளாஸ்மாவை நன்கொடையாக வழங்க முன்வந்த கனிகா கபூர் + "||" + Kanika Kapoor Donates Her Plasma for Treatment of Other Covid-19 Patients

பிளாஸ்மாவை நன்கொடையாக வழங்க முன்வந்த கனிகா கபூர்