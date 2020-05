சினிமா செய்திகள்

'காக்க காக்க' படத்தில் இருந்தே நான் அவரது ரசிகை - நடிகை அபர்ணா பாலமுரளி + "||" + ‘Kaakha Kaakha released. I have always been a big fan Actress Aparna Balamurali

'காக்க காக்க' படத்தில் இருந்தே நான் அவரது ரசிகை - நடிகை அபர்ணா பாலமுரளி