சினிமா செய்திகள்

ராஜமவுலி படத்தில் தமன்னாவுக்காக சண்டை காட்சி திணிக்கப்பட்டதா? + "||" + Was the fight scene set for Tamanna in Rajamouli?

ராஜமவுலி படத்தில் தமன்னாவுக்காக சண்டை காட்சி திணிக்கப்பட்டதா?