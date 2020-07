சினிமா செய்திகள்

நடிகர்கள் அதிக சம்பளம் கேட்பது இல்லை - பிரகாஷ் ராஜ் + "||" + Actors are not asking for higher salaries - Prakash Raj

நடிகர்கள் அதிக சம்பளம் கேட்பது இல்லை - பிரகாஷ் ராஜ்