சினிமா செய்திகள்

கோரிக்கைகளை ஏற்காமல் திரையரங்குகளை திருமண மண்டபமாக்குவோம் என்பதா? தியேட்டர் அதிபர்களுக்கு பாரதிராஜா கண்டனம் + "||" + Will we turn theaters into wedding halls without accepting the demands? Bharathiraja condemns theater principals

கோரிக்கைகளை ஏற்காமல் திரையரங்குகளை திருமண மண்டபமாக்குவோம் என்பதா? தியேட்டர் அதிபர்களுக்கு பாரதிராஜா கண்டனம்