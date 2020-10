சினிமா செய்திகள்

‘டூயட்’ காட்சிகளை தவிர்ப்பேன்: “கதாநாயகிகளை தொட்டு நடிக்க மாட்டேன்” - நடிகர் யோகி பாபு சொல்கிறார் + "||" + I will avoid ‘duet’ scenes Touching heroines Will not act Actor Yogi Babu says

