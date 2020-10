சினிமா செய்திகள்

கொரோனா பயம் வராமல் இருக்க “நடிகர்கள், ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து படம் பார்க்கவேண்டும்” தியேட்டர் அதிபர் பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் + "||" + Actors, sitting with fans Want to see the picture Request by Theater President Panneer Selvam

கொரோனா பயம் வராமல் இருக்க “நடிகர்கள், ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து படம் பார்க்கவேண்டும்” தியேட்டர் அதிபர் பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள்