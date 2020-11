சினிமா செய்திகள்

புற்றுநோயால் போராடும் தவசிக்கு விஜய் சேதுபதி, சிவகார்த்திகேயன் உதவி + "||" + Vijay Sethupathi and Sivakarthikeyan help Thavasi who is battling cancer

புற்றுநோயால் போராடும் தவசிக்கு விஜய் சேதுபதி, சிவகார்த்திகேயன் உதவி