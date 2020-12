சினிமா செய்திகள்

கொரோனா பரவலால் ‘காட்டேரி’ படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிவைப்பு + "||" + Postponement of release of ‘Vampire’ movie by Corona spread

கொரோனா பரவலால் ‘காட்டேரி’ படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிவைப்பு