சினிமா செய்திகள்

‘டான்’ படம் தொடங்கியது: சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாக எஸ்.ஜே.சூர்யா + "||" + ‘Dawn’ movie started: SJ.Surya as the villain for Sivakarthikeyan

‘டான்’ படம் தொடங்கியது: சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாக எஸ்.ஜே.சூர்யா