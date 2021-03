சினிமா செய்திகள்

கொரோனா விதிகளை கடைபிடிக்காததால் நடிகர் விஜய் சேதுபதி படக்குழுவினருக்கு அபராதம் + "||" + Actor Vijay Sethupathi fined for not following Corona rules

