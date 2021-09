சினிமா செய்திகள்

கோவில் படகில் ஏறி புகைப்படம் எடுத்த நடிகை கைது + "||" + Malayalam TV actress Nimisha Bijo arrested for violating temple custom by stepping into sacred boat at Aranmula temple, released on bail

