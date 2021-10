சினிமா செய்திகள்

தெலுங்கு நடிகர் சங்க தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட பிரகாஷ்ராஜ் தோல்வி + "||" + Prakash Raj resigns from MAA, says elections were based on regionalism: ‘I have self-respect’

தெலுங்கு நடிகர் சங்க தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட பிரகாஷ்ராஜ் தோல்வி