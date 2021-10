ஜெய்பீம்: பர்ஸ்ட் சிங்கிள் இன்று வெளியாகிறது

சென்னை,

நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் டைரக்டர் ஞானவேல் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் ’ஜெய்பீம்’. நவம்பர் 2ம் தேதி அமேசான் பிரைமில் ஜெய்பீம் வெளியாகிறது. இந்த படத்தை சூர்யாவின் 2டி எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. ஷான் ரோல்டன் இந்தப் படத்துக்கு இசை அமைத்திருக்கிறார்.

உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தப் படத்தில் சூர்யா வழக்கறிஞராக நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டீசர் ஏற்கெனவே வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இந்த நிலையில் படத்தின் பவர் சாங் என்ற பர்ஸ்ட் சிங்கிள் டிராக் இன்று வெளியாகிறது. இந்த பாடலை 'தெருக்குரல்' அறிவு எழுதி பாடியுள்ளார் என 2டி எண்டர்டெயின்மெண்ட் டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்து உள்ளது.

Power of the people! 🔥#PowerSong the first single from #JaiBhim is releasing tomorrow @ 5 PM



A @RSeanRoldan musical 🎶

✍️ & 🎤 @TherukuralArivu



Watch #JaiBhimOnPrime, Nov 2. @PrimeVideoIN@Suriya_offl#Jyotika@tjgnan@prakashraaj@SonyMusicSouth@rajsekarpandianpic.twitter.com/g9NOl42XwJ