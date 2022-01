ஹரிஷ் கல்யாண் நடிக்கும் படத்தின் டைட்டில் வெளியானது..!

சென்னை,

நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் படத்தை இயக்குனர் சசி இயக்குகிறார். இந்த திரைப்படத்தில் நடிகை சித்தி இத்னானி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். சித்தி இத்னானி ஏற்கெனவே சிம்பு நடித்து வரும் 'வெந்து தணிந்தது காடு' திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில் தற்போது இந்த திரைப்படத்தின் டைட்டில் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது. இந்த திரைப்படத்திற்கு 'நூறு கோடி வானவில்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. நடிகர்கள் விஜய் ஆண்டனி, சித்தார்த் மற்றும் ஜி.வி. பிரகாஷ் ஆகியோர் தங்கள் சமூக வலைதளங்களில் இந்த திரைப்படத்தின் டைட்டில் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர்களை இன்று வெளியிட்டனர்.

இந்த திரைப்படம் இன்றைய நவீன காலத்தின் காதல் மற்றும் இளைய தலைமுறையினர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்து பேச இருப்பதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. ஹரீஷ் கல்யாண் வினோ என்ற கதாபாத்திரத்திலும் சித்தி இத்னானி பென்னி என்ற கதாபாத்திரத்திலும் நடிக்க இருக்கின்றனர். மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் நடிகை கோவை சரளா, தம்பி ராமையா, சின்னி ஜெயந்த், சம்பத், ரினில், விஜே பார்வதி உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.

இந்த திரைப்படத்தை மாதவ் மீடியா மற்றும் அருண் அருணாச்சலம் புரொடக்சன்ஸ் இணைந்து தயாரிக்கிறது. பிரசன்னா எஸ். குமார் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். சித்து குமார் இசையமைக்கிறார்

A #Sasi directorial. This wouldn’t have been possible without the love & support of YOU ppl. We wanted to give it back 100 times & so we decided to drop this surprise motion poster for you all 👉 https://t.co/p4dji3revb 👈@SiddhiIdnani@madhavmediapic.twitter.com/qvVs1vEnnC