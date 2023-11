'ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ்' வெற்றியைக் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழு

BIG LOVE TO THE BIGGEST ENTERTAINER OF THIS SEASON #JigarthandaDoubleX's fireworks continues at the box office #JigarthandaXX #DoubleXDiwaliBlockbuster @karthiksubbaraj @offl_Lawrence @iam_SJSuryah @dop_tirru @Music_Santhosh @kaarthekeyens @stonebenchers #AlankarPandian… pic.twitter.com/gtU0gNTrYf