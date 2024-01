'ரத்னம்' திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு

Save the date for our biggie this summer #Rathnam hits the screens on the 26th of April 2024. In Tamil and Telugu. A film by #Hari. Coming to theatres, summer 2024.A @ThisisDSP musical. @stonebenchers @ZeeStudiosSouth @mynnasukumar @dhilipaction @PeterHeinOffl… pic.twitter.com/LZVCh2omLI