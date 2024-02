'இடி முழக்கம்' படத்தின் முதல் பாடல் நாளை வெளியாகும் - படக்குழு அறிவிப்பு

#AdiTheniSanthaiyil - First single from #Idimuzhakkam will be revealed by Makkal Selvan @VijaySethuOffl Tomorrow @ 5 PM. @NRRaghunanthan Musical



Produced by @Kalaimagan20 @mu_fathima @SkymanFilms @seenuramasamy @gvprakash@SGayathrie #SaranyaPonvannan @Actor_ArulDass… pic.twitter.com/nBsH8xk6vL