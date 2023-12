அயலான் படத்தில் ஏலியனுக்கு குரல் கொடுத்தது யார்..? ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த படக்குழு

Here we go✨ Unveiling you the voice of our cute cosmic friend: Actor #Siddharth️Who guessed it right?Get ready for more updates from #Ayalaan#AyalaanFromPongal #AyalaanFromSankranti#Ayalaan @Siva_Kartikeyan @TheAyalaan @arrahman @Ravikumar_Dir @Phantomfxstudio… pic.twitter.com/kbnVyaYEn1