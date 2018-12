மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவை கண்டித்து வீடுதோறும் நாளை கருப்புக்கொடி ஏற்றும் போராட்டம் ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு மக்கள் கூட்டமைப்பினர் அறிவிப்பு + "||" + Denounced the National Green Tribunal Order The fight to blackmail the house tomorrow Sterlite anti-people federation announcement

தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய உத்தரவை கண்டித்து வீடுதோறும் நாளை கருப்புக்கொடி ஏற்றும் போராட்டம் ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு மக்கள் கூட்டமைப்பினர் அறிவிப்பு