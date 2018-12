மாவட்ட செய்திகள்

வலங்கைமானில் வாலிபரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் தாய்-மகள் உள்பட 5 பேர் கைது + "||" + In Valangaiman Youngsters attack and murder Five persons, including mother and daughter, were arrested

வலங்கைமானில் வாலிபரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் தாய்-மகள் உள்பட 5 பேர் கைது