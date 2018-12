மாவட்ட செய்திகள்

வனத்துறையில் கவர்னர் கிரண்பெடி மீண்டும் ஆய்வு; ஸ்மார்ட்சிட்டி திட்டத்தின்கீழ் மேம்படுத்த அறிவுறுத்தல் + "||" + Re-examining the Governor's Forest Department Instruction for upgrading under the SmartSite scheme

வனத்துறையில் கவர்னர் கிரண்பெடி மீண்டும் ஆய்வு; ஸ்மார்ட்சிட்டி திட்டத்தின்கீழ் மேம்படுத்த அறிவுறுத்தல்