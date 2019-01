மாவட்ட செய்திகள்

உதவி உபகரணங்கள் பெற மாற்றுத்திறனாளிகள் 14-ந் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் சாந்தா தகவல் + "||" + Get help equipment Disabled persons can apply till 14th - Collector Shantha Information

உதவி உபகரணங்கள் பெற மாற்றுத்திறனாளிகள் 14-ந் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் சாந்தா தகவல்