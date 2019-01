மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுயானைகள் ஊருக்குள் வராமல் இருக்க வீடுகளில் வாழை, பலா மரங்களை வளர்க்க கூடாது + "||" + Wild elephants do not come into town Do not grow banana and jack trees in houses

காட்டுயானைகள் ஊருக்குள் வராமல் இருக்க வீடுகளில் வாழை, பலா மரங்களை வளர்க்க கூடாது