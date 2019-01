மாவட்ட செய்திகள்

அரசு உதவித் தொகை பெறும் போலி மாற்றுத் திறனாளிகளை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் குறைத்தீர்வு கூட்டத்தில் கோரிக்கை + "||" + Government will receive a subsidy Identification of fake recipients and taking action Request for a reduction meeting

அரசு உதவித் தொகை பெறும் போலி மாற்றுத் திறனாளிகளை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் குறைத்தீர்வு கூட்டத்தில் கோரிக்கை