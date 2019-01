மாவட்ட செய்திகள்

லாரியின் 15 டயர்கள் பஞ்சரானதால் பெருமாள் சிலையை பெங்களூருவுக்கு கொண்டு செல்வதில் மீண்டும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. + "||" + Larry's 15 tires are short There is a problem again in bringing Perumal statue to Bangalore.

லாரியின் 15 டயர்கள் பஞ்சரானதால் பெருமாள் சிலையை பெங்களூருவுக்கு கொண்டு செல்வதில் மீண்டும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.