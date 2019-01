மாவட்ட செய்திகள்

கடும் பனிப்பொழிவால் தக்காளி விளைச்சல் குறைந்தது ஈரோட்டில் ஒரு கிலோ ரூ.40-க்கு விற்பனை + "||" + Heavy snowfall The tomato yield is low Erode One kilo sold for 40 rupees

