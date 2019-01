மாவட்ட செய்திகள்

தூய்மை பாரத இயக்கம் சார்பில் கழிவறை சுவர்களில் சித்திரம் வரையும் போட்டி 31-ந் தேதி வரை நடக்கிறது + "||" + On behalf of purity movement Drawing drawing on toilet walls It's up to 31st

தூய்மை பாரத இயக்கம் சார்பில் கழிவறை சுவர்களில் சித்திரம் வரையும் போட்டி 31-ந் தேதி வரை நடக்கிறது