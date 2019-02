மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர பண்ணை குட்டை அமைக்க விவசாயிகள் முன்வர வேண்டும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை + "||" + Farmers have to build a farmhouse to raise the groundwater level

நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர பண்ணை குட்டை அமைக்க விவசாயிகள் முன்வர வேண்டும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை