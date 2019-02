மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் தவறி விழுந்து இறந்தஅர்ச்சகரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரண நிதிஅமைச்சர் தங்கமணி வழங்கினார் + "||" + Namakkal Anjaneya died in the temple and died Rs 5 lakh relief fund for the priest's family Minister awarded Thangamani

