மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜ பெருமாள் கோவிலில் மாசிமக விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது + "||" + The festivities of the Thiruvakanapuram Chirur Raja Perumal started with the flag of the Masimagaka

திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜ பெருமாள் கோவிலில் மாசிமக விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது